السعودية تصادر 86 ألف سلعة غذائية فاسدة أثناء الحج

أجرت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، (5695) حملات تفتيشية في المشاعر المقدسة، والمنطقة المركزية، على المراكز التجارية لمراقبة منافذ البيع والتحقق من وفرة السلع التموينية والغذائية وصلاحيتها للاستهلاك وضمان عدم وجود أي مخالفات.

نتائج 5695 جولة نفذتها #وزارة_التجارة_في_الحج منذ 2 ذو الحجة وحتى #عيد_الأضحى pic.twitter.com/QOT0kbICMn — وزارة التجارة والاستثمار (@SaudiMCI) August 21, 2018

دبي — سبوتنيك. ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط ومصادرة 86149، سلعة غذائية واستهلاكية، وفرض مخالفات وغرامات فورية على 749 منشأة.

يحدث الآن | الفرق الميدانية في مشعر #منى تستمر في جولاتها الرقابية للوقوف على الإمداد التمويني ووفرة السلع والمنتجات والتأكد من عدم وجود مخالفات#وزارة_التجارة_في_الحج pic.twitter.com/kT8U60nYND — وزارة التجارة والاستثمار (@SaudiMCI) August 21, 2018

واشتملت الضبطيات على 47518 منتج مخالف للمواصفات، و29324 منتج مغشوش، و8511 سلعة منتهية الصلاحية، و796 منتجا مخالفا لنظام العلامات التجارية.

الفرق الميدانية تواصل جولاتها الرقابية في #منى على مدار الساعة.#وزارة_التجارة_في_الحج pic.twitter.com/SQrEOjSKEp — وزارة التجارة والاستثمار (@SaudiMCI) August 21, 2018

ودعت الوزارة، المستهلكين للتواصل معها، في حال وجود شكاوى، أو ملاحظات عبر الاتصال على الرقم "1900" أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.