العاهل المغربي يصدر عفوا عن معتقلي "حراك الريف"

نواكشوط — سبوتنيك. وذكر بيان للديوان الملكي، أن "المستفيدين من العفو الملكي الموجودين في حالة اعتقال عددهم 844 سجينا".
وأضاف البيان، إن المستفيدين من العفو الملكي الموجودين في حالة سراح عددهم 45 شخصا، حيث تم العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 3 أشخاص، وتم العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة شخصين، فيما تم العفو من الغرامة لفائدة 40 شخصا.
وكان العاهل المغربي قد اصدر خلال اليومين الماضيين قرارين بالعفو عما يقارب ألف شخص، حيث تم العفو أمس الاثنين عن 522 سجينا بمناسبة عيد "الشباب" —عيد ميلاد الملك، وأصدر الأحد عفوا عن 450 سجينا بمناسبة ذكرى "ثورة الملك والشعب".
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