العاهل المغربي يصدر عفوا عن معتقلي "حراك الريف"

أصدر العاهل المغربي عفوا عن 889 سجينا بمناسبة عيد الأضحى، الذي يحتفل به المغاربة، اليوم الأربعاء، ويوجد من بين المفرج عنهم نحو 180 سجينا من معتقلي "حراك الريف"، وفق ما أكدته مصادر مطلعة لوكالة "سبوتنيك".

نواكشوط — سبوتنيك. وذكر بيان للديوان الملكي، أن "المستفيدين من العفو الملكي الموجودين في حالة اعتقال عددهم 844 سجينا".

© AP Photo / Uncredited العاهل المغربي يحذر من الفوضى ويدعو إلى تحقيق العدالة الاجتماعية

وأوضح البيان أنه تم العفو مما تبقى من العقوبة السجنية لصالح 188 سجينا، وتم تخفيض عقوبة السجن لصالح 646 سجينا، فيما تم تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لصالح 4 سجناء وتم تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لصالح 6 سجناء.

وأضاف البيان، إن المستفيدين من العفو الملكي الموجودين في حالة سراح عددهم 45 شخصا، حيث تم العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 3 أشخاص، وتم العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة شخصين، فيما تم العفو من الغرامة لفائدة 40 شخصا.

وكان العاهل المغربي قد اصدر خلال اليومين الماضيين قرارين بالعفو عما يقارب ألف شخص، حيث تم العفو أمس الاثنين عن 522 سجينا بمناسبة عيد "الشباب" —عيد ميلاد الملك، وأصدر الأحد عفوا عن 450 سجينا بمناسبة ذكرى "ثورة الملك والشعب".