قرقاش يتحدث عن نجاح موسم الحج وفشل المحاولات الإيرانية القطرية لتسييسه

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن نجاح موسم الحج أسقط ما وصفه بمحاولات التسييس الإيرانية القطرية.

دبي — سبوتنيك. وكتب قرقاش في تغريدة على "تويتر": "أمام النجاح العظيم لموسم الحج سقطت محاولات التسييس الصغيرة والمرتبكة سقوطا مريعا، أسطوانة العار والتسييس بدأت إيرانية، وانضمت قطر إليها لتفشل فشلها الذريع".

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وأضاف الوزير الإماراتي: "كل التقدير لخادم الحرمين الشريفين والدولة السعودية على النجاح الكبير الذي تحقق بالإرادة والتنظيم ".

وانعكست الأزمة الحالية بين قطر ودول المقاطعة (السعودية، الإمارات، البحرين، مصر) على أداء القطريين مناسك الحج للعام الثاني على التوالي، حيث تتهم الدوحة جارتها الرياض بمنع القطريين من الحج، فيما ترد السعودية على الاتهامات بالقول إن قطر تمنع مواطنيها من أداء المناسك.

وأدى أكثر من 2.4 مليون مسلم مناسك الحج هذا العام الذي لم يشهد أية حوادث أمنية أو حالات تدافع أدت في السابق إلى وفاة آلاف الحجاج.

ولم يذهب الحجاج الإيرانيون إلى الحج عام 2016 بسبب تدهور العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض وقطع العلاقات الدبلوماسية إثر اقتحام متظاهرين إيرانيين مقر السفارة السعودية في طهران احتجاجا على إعدام السعودية رجل الدين الشيعي نمر النمر عام 2016.