وكالة: رسالة من زعيم "داعش" لأنصاره

في أول خطاب منسوب له منذ نحو عام، دعا زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي أنصاره للثبات.

زعمت وكالة "رويترز" أن البغدادي قال في تسجيل صوتي: "ميزان النصر أو الهزيمة عند المجاهدين ليس مرهونا بمدينة أو بلدة سلبت وليس خاضعا لما يملكه مملوك من تفوق جوي أو صواريخ عابرة للقارات أو قنابل ذكية".

ولم يتسن لوكالة "رويترز" التحقق مما إذا كان الصوت الوارد في التسجيل هو للبغدادي، حسبما أفادت.

وكان التنظيم حتى العام الماضي يسيطر على مساحات كبيرة من سوريا والعراق لكنه أجبر على التقهقر إلى الصحراء بعد هزائم متتالية بهجمات منفصلة في البلدين.

ويعتقد أن البغدادي، الذي أعلن نفسه خليفة للمسلمين في 2014 بعد السيطرة على مدينة الموصل شمالي العراق، يختبئ في منطقة الحدود العراقية السورية بعد أن خسر كل المدن والبلدات التي كانت تخضع لما يسمى "دولة الخلافة".

ووردت العديد من الأنباء عن مقتل البغدادي أو إصابته.

وكانت آخر رسالة من البغدادي في صورة تسجيل صوتي مدته 46 دقيقة في سبتمبر/ أيلول ودعا فيه أنصاره في أنحاء العالم لشن هجمات على الغرب ومواصلة القتال في العراق وسوريا ومناطق أخرى.