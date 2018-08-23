السعودية تخطط لاستقبال 5 ملايين حاج سنويا بحلول 2030

قال الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم الخميس 23 آب/أغسطس، إن المملكة تسعى لاستضافة 5 ملايين حاج بحلول عام 2030.

وقال الفيصل، في تصريحات نقلتها عنه قناة "الإخبارية" السعودية، "نسعى وفقا لـ "رؤية 2030" أن يصل عدد الحجاج إلى 5 ملايين حاج".

وأضاف أن "التنسيق بين مختلف الجهات في موسم حج هذا العام لم يسبق له مثيل، والإعلام كان له دور كبير في تطوير خدمات الحج".

​وأوضح قائلا "مع كل هذا النجاح الذي حققناه ما زلنا نسعى إلى المزيد، وإعلان مراحل تطوير المشاعر المقدسة قريبا".

وقال "لدينا مشروع كامل لتطوير المشاعر المقدسة ونتوقع بدء تنفيذه قبل موسم الحج المقبل".

وأدى نحو مليوني حاج من 168 دولة حول العالم، الاثنين الماضي، الركن الأعظم في الحج، الذي يتمثل بالوقوف بجبل عرفات في مكة.