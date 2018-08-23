"أنصار الله" تستعيد قرية شرق صعدة

دارت معارك بين الجيش اليمني المدعوم بتحالف عسكري عربي، ومسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الخميس، في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

© Sputnik . Faisal Al Shabibi أكثر من 12 قتيلا من "أنصار الله" بقصف جوي للتحالف غرب الجوف

القاهرة- سبوتنيك . وذكر مصدر عسكري في محافظة صعدة لوكالة "سبوتنيك" أن "مسلحي أنصار الله نفذوا هجوما واسعا على مواقع للجيش اليمني وقوات سعودية في عزلة الفرع بمديرية كتاف شرق صعدة، تمكنوا خلاله من السيطرة على قرية الحاضنة، وقطعوا خطوط إمداد القوات اليمنية والسعودية في الفرع".

وأضاف بأن قتلى وجرحى سقطوا بهجوم "أنصار الله" بينهم عسكريون سعوديون.

وأشار إلى شن مقاتلي "أنصار الله" هجوما آخر على مواقع للجيش اليمني في جبل عرف بمديرية باقم شمال صعدة، أوقع قتلى وجرحى في صفوفه.

وكان الجيش اليمني أعلن الثلاثاء، اقتحام منطقة مران معقل جماعة "أنصار الله" في صعدة من 4 محاور، والسيطرة على وادي خلب وأم نعيرة وغارب أم صروف وجبل طيبان وعقبة الظاهر وعقبة الخربان في أسفل مران.

يذكر أن القوات الحكومية تخوض بإسناد من التحالف، معارك ضد مسلحي جماعة أنصار الله في 6 جبهات بالمحافظة الحدودية مع السعودية، هي الظاهر ورازح وباقم وعلب وكتاف وشدا، تمكنت خلالها من استعادة مناطق واسعة، حسب الموقع الرسمي للجيش.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.