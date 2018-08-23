أول تعليق من "أنصار الله" على قصف التحالف نازحين في الحديدة

علق المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، محمد عبد السلام، اليوم الخميس، على استهداف طيران التحالف العربي نازحين في محافظة الحديدة، غربي اليمن.

© REUTERS / Khaled Abdullah "أنصار الله" يعلنون تنفيذ هجوم بحري في العمق السعودي القاهرة — سبوتنيك . وقال عبد السلام في تغريدة على "تويتر": "لم تجف بعد دماء مجزرة ضحيان ليرتكب طيران العدوان السعودي الأمريكي مجزرة أخرى بحق نساء وأطفال نازحين من عزلة الكوعي في مديرية الدريهمي محافظة الحديدة".

وأضاف أن قصف نازحي الدريهمي "نتج عنه ما يقارب 30 شهيدا، 22 منهم أطفال، و4 نساء".

ودعا المتوكل الطواقم الطبية في الحديدة إلى الاستنفار، كما وجه نداءً للتوجه إلى مراكز التبرع بالدم.