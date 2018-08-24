عرض خيالي من محمد بن سلمان للأسد

كشف النائب عن كتلة "حزب الله" في البرلمان اللبناني، نواف الموسوي، عن تلقي الرئيس السوري بشار الأسد عرضا مغريا من مندوب سعودي زار دمشق موفدا من ولي العهد محمد بن سلمان شخصيا، وذلك في حديث للنائب مع قناة "الميادين" اللبنانية.

© REUTERS / Amir Levy محمد بن سلمان يكشف موقف السعودية من التدخل العسكري في سوريا

وقال الموسوي للميادين "حمل مندوب سعودي من ولي العهد محمد بن سلمان إلى الرئيس الأسد عرضا واضحا، ينص على أن يبقى الأسد رئيسا مدى الحياة ولا نريد إصلاحات سياسية ودستورية في سوريا".

وتابع النائب اللبناني "كما تتعهد السعودية بإعادة إعمار سوريا كلها، لكن مقابل ذلك يتوجب على الأسد قطع العلاقات نهائيا مع كل من حزب الله اللبناني وإيران".

كما أشار الموسوي إلى أن العرض السعودي المقدم للأسد هو ليس بقديم بل مدته ثلاثة أشهر ليس أكثر.

وختم الموسوي قائلا "الرئيس الأسد رفض العرض السعودي وأغلق الموضوع سريعا".