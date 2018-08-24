تسجيل
12:49 24 أغسطس/ أب 2018
مباشر
    بحث
    مصر والسودان

    بعد تحرك الطائرات العسكرية... تطورات جديدة بين مصر والسودان

    Facebook.com
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    شهدت الساعات الماضية، إعلانا عن تطورات جديدة بين دولتي مصر والسودان، في أعقاب أوامر عاجلة اتخذها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتحريط طائرات تابعة للقوات المسلحة نحو الخرطوم.

    وقال السفير المصري لدى الخرطوم، أسامة شلتوت، إن القاهرة ستستضيف اجتماعات اللجنة الوزارية السودانية المصرية برئاسة وزيري خارجية البلدين يوم الثلاثاء المقبل لاعتماد ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات لجنة كبار مسؤولين البلدين، وفقا لوكالة السودان للأنباء.

    الرئيس عمر البشير و الجيش السوداني
    © AP Photo / ABD RAOUF
    مصر تحرك طائراتها... السودان: "العلاقات تتجه إلى ما لم تشهده من قبل"

    وقال السفير المصري لدى الخرطوم أسامة شلتوت إن اجتماع القاهرة الذي ضم كبار المسؤولين هدف الى وضع رؤية استراتيجية للشراكة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والزراعية والتعليم وغيرها من المجالات توطئة لرفع تقرير اللجنة للوزراء في اجتماعهم نهاية أغسطس الحالي بالقاهرة لافتا الى أنه تم الاتفاق على توقيع 20 اتفاقية.

    وأشار شلتوت الى أن الفترة الماضية شهدت العديد من الفعاليات المشتركة بين الجانبين لتوطيد العلاقات وفقا لتوجيهات قيادة البلدين مبينا أنه تم عقد أكثر من 22 لقاء قمة جمعت بين الرئيسين البشير والسيسي وكان آخرها زيارة السيسي إلى الخرطوم التي وضعت جدولا لمشروعات استراتيجية يتم تنفيذها على الأرض "تلبية لطموحات شعبي وداي النيل".

    وقال إن هذه الفعاليات تصب فى مصلحة مواطني البلدين وتتطلب مزيدا من الجهد لافتا الى أن هناك توجيهات صدرت بتذليل العقبات أمام القطاع الخاص للدخول في شراكات استراتيجية وتحقيق التكامل الاقتصادي ليكون نموذجا يحتذى به في الدول العربية.

    وبحسب الوكالة، تلقى الرئيس السوداني عمر البشير اتصالا هاتفيا من نظيره المصري، هنأه فيه بحلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا له دوام الصحة وللشعب السوداني المزيد من النمو والازدهار.

    وأعرب الرئيس السيسي عن تمنياته أن تشهد علاقات البلدين المزيد من التطور، مؤكدا أنه سيسعى للدفع بهذه العلاقات نحو آفاق أرحب لمصلحة الشعبين الشقيقين.

    من جانبه شكر الرئيس السودتني نظيره المصري على اتصاله وتهنئته، متمنيا أن يعيده عليه وعلى الشعب المصري بالخير والبركات ومزيد من التقدم في العلاقات بين البلدين، وعلى الأمة الإسلامية والعربية  بالخير والسلام.

    الخرطوم، السودان
    CC BY 2.0 / Christopher Michel / Khartoum, Sudan
    طائرة مساعدات إماراتية لمساعدة منكوبي الفيضانات في السودان

     وكانت أربع طائرات تابعة للقوات المسلحة المصرية، توجهت إلى السودان محملة بمساعدات إنسانية ومواد إيوائية وأدوية طبية لمتأثري السيول والفيضانات في السودان، وفقا لشبكة "الشروق" السودانية.

    وقال مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون السودان وجنوب السودان، حسام عيسي، الذي وصل برفقة الطائرات، إن المساعدات جاءت بتوجيه شخصي من الرئيس السيسي لمساعدة المتضررين من السيول والأمطار الأخيرة بالسودان، موضحا أنها تأتي كرسالة  تعبر عن المحبة والصداقة والأخوة التي تجمع بين البلدين.

    ولقي 22 طفلا وامرأة واحدة مصرعهم، يوم الأربعاء 15 أغسطس/ آب، بعد غرق قارب كان يقلهم بولاية نهر النيل السودانية.

    وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا" أن "المركب كان يقل أكثر من 40 تلميذا بينهم مجموعة من الأشقاء ولم يتم العثور على جثث الغرقى حتى الآن فيما توجهت قوات من الدفاع المدني بالولاية ومحلية أبو حمد لمحلية البحيرة للمشاركة في عمليات البحث".

    انظر أيضا:

    السودان: حلايب لن تكون سببا في التوتر مع مصر
    مصر تحرك طائراتها... السودان: "العلاقات تتجه إلى ما لم تشهده من قبل"
    السيسي من الخرطوم: "لا نتآمر على أية دولة وأمن السودان جزء من أمن مصر"
    قرار رسمي من مصر لتهدئة الأزمة الأخيرة مع السودان
    للمرة الأولى...السودان يكشف رسميا السبب الحقيقي لاستدعاء السفير من مصر
    الكلمات الدلالية:
    أخبار السودان, أخبار مصر, العلاقات المصرية السودانية, الحكومة السودانية, الحكومة المصرية, الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي, عمر البشير, السودان, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    الثنائي الروسي: دميتري فاسين وساغديانا خامزينا أثناء أداء رقصتهما خلال المنافسة على لقب البطولة الدولية لرقص التانغو في بوينس آيرس، الأرجنتين 22 أغسطس/ آب 2018
    بوينس آيرس تشتعل بشغف التانغو
    وظيفة أحلامك!
    لا تتوقف عن الحلم...قد يصبح واقعا!
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك