"أمريكا أم الإرهاب"... الحوثي: يتحدى واشنطن والتحالف العربي للكشف عن من يقتل المدنيين

القاهرة — سبوتنيك. وقال رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي، في تغريدة على تويتر: "نحن نتحداهم أن يقبلوا بالمثول أمام محكمة الجنايات الدولية والقبول بلجنة مستقلة ونزيهة لنعرف من يقتل المدنيين ويرتكب الجرائم اليومية ضد الشعب اليمني أو السعودي، أهي صواريخنا أم صواريخها وتحالفها باليمن؟".

إن تصريحات الأمريكيين عن الملف اليمني تصريحات تحمل الكثير من المغالطات، ونحن نتحداهم أن يقبلوا بالمثول أمام محكمة الجنايات الدولية والقبول بلجنة مستقلة ونزيهة في ذلك

لنعرف من يقتل المدنيين ويرتكب الجرائم اليومية ضد الشعب اليمني أو السعودي، أهي صواريخنا أم صواريخها وتحالفهاباليمن؟ — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) August 24, 2018

وعلق الحوثي، على مقطع فيديو لطائرة تزود مقاتلات بالوقود جوا، يعتقد أنها في سماء اليمن، بالقول: "شاهد هذا المقطع لترى أمريكا من تقتل أبناء الشعب، ولتعرف وتتأكد ممن يزيد الخطر ويسلح الخطر القاتل لأطفال اليمن ونساء اليمن ورجال اليمن".

شاهد هذا المقطع لترى أمريكا من تقتل أبناء الشعب، ولتعرف وتتأكد ممن يزود الخطر ويسلح الخطر القاتل لأطفال اليمن ونساء اليمن ورجال اليمن

فهذه امريكاأم الإرهاب

وقائد العدوان الأمريكي السعودي وحلفائه على الجمهورية اليمنيةوضد الشعب اليمني الديمقراطي pic.twitter.com/OxbgWPrzZR — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) August 24, 2018

واصفا الولايات المتحدة بأنها "أم الإرهاب وقائد العدوان الأمريكي السعودي وحلفائه على الجمهورية اليمنية وعلى الشعب اليمني الديمقراطي".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.