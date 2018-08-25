اليمن... "أنصار الله" تستعيد قرية وسوقا جنوب شرقي الحديدة

قالت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، أمس الجمعة، إنها استعادت مواقع في محافظة الحديدة غرب اليمن.

القاهرة — سبوتنيك . ونقلت قناة المسيرة الناطقة باسم "أنصار الله" عن مصدر عسكري، أن مسلحي الجماعة استعادوا بعملية وُصفت بالنوعية السيطرة على قرية في منطقة الجاح الأسفل في مديرية بيت الفقية جنوب شرقي الحديدة.





© REUTERS / Anees Mahyoub اليمن... قوات هادي تتقدم في جبال الضواري وأشارت إلى أن مقاتلي "أنصار الله" سيطروا أيضاً على سوق منطقة الجاح الأسفل خلال العملية.





مضيفة بأن قتلى وجرحى سقطوا في صفوف قوات التحالف العربي والقوات المشتركة في عملية "أنصار الله" وتم إعطاب آلية تقل جنودا للقوات الحكومية.





وكانت جماعة أنصار الله أعلنت، الأربعاء، استعادة السيطرة على سوق الجبلية وعدد من المواقع في مديرية التحيتا جنوب الحديدة من قبضة قوات التحالف والقوات المشتركة، بعملية هجومية واسعة.





يذكر أن معارك تدور في محافظة الحديدة غرب اليمن، منذ إعلان الجيش اليمني بإسناد من التحالف عملية النصر الذهبي في 13 يونيو الماضي لاستعادة السيطرة على مدينة الحديدة ومينائها من قبضة مسلحي جماعة أنصار الله.