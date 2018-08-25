تنظيم "داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم على نقطة تفتيش بليبيا

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، مسؤوليته عن هجوم مسلح على نقطة تفتيش شرقي العاصمة الليبية طرابلس أسفر عن مقتل أربعة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، أعلن التنظيم عن مقتل سبعة وإصابة نحو عشرة من أمن الطرق الليبي في هجوم شنه مقاتليه.

© REUTERS / Goran Tomasevic ليبيا... مقتل 4 أشخاص في هجوم على نقطة تفتيش

ووقع الهجوم يوم الخميس بين بلدتي زليتن والخمس على الطريق الساحلي المؤدي من طرابلس إلى مدينة مصراتة الساحلية.

وتشهد ليبيا بين الحين والآخر هجمات يشنها تنظيم "داعش"، منذ 2011، وأخرجت قوات محلية التنظيم من معقله السابق في سرت جنوب شرقي مصراتة في عام 2016.

ويؤكد مسؤولون ليبيون وغربيون أن التنظيم يسعى لتوحيد صفوفه من خلال وحدات متحركة في الصحراء وخلايا نائمة في بلدات شمالية.

وتقود الأمم المتحدة جهودا للتحضير لانتخابات عامة في ليبيا، تأمل أن توحد الفصائل المتناحرة في طرابلس وفي شرق البلاد.