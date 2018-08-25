تنظيم "داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم على نقطة تفتيش بليبيا

ووفقا لوكالة "رويترز"، أعلن التنظيم عن مقتل سبعة وإصابة نحو عشرة من أمن الطرق الليبي في هجوم شنه مقاتليه.
وتشهد ليبيا بين الحين والآخر هجمات يشنها تنظيم "داعش"، منذ 2011، وأخرجت قوات محلية التنظيم من معقله السابق في سرت جنوب شرقي مصراتة في عام 2016.
ويؤكد مسؤولون ليبيون وغربيون أن التنظيم يسعى لتوحيد صفوفه من خلال وحدات متحركة في الصحراء وخلايا نائمة في بلدات شمالية.
وتقود الأمم المتحدة جهودا للتحضير لانتخابات عامة في ليبيا، تأمل أن توحد الفصائل المتناحرة في طرابلس وفي شرق البلاد.
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