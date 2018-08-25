السعوديون يوجهون "رسالة إلى محمد بن سلمان"

وحمل هاشتاغ "#رسالة_إلى_محمد_بن-سلمان" آلاف التغريدات التى تحدثت عن الأمير وإنجازاته.
وقال أحد المغردين إن "الأمير الحالم ضعنا على جادة الحقيقة وهيأ لنا سبل التفوق والحضور بين الكبار في العالم، وبث فينا روح العمل".
لا أعتقد أن هناك #رساله_الي_محمد_بن_سلمان تستحق أن تُرسل إليه فقد وضعنا الأمير الحالم على جادة الحقيقة وهيأ لنا سبل التفوق والحضور بين الكبار في العالم، وبث فينا روح العمل. pic.twitter.com/8hT5E65psA— حسن النجراني (@hnjrani) August 25, 2018
واعتبره مغرد "ملهم الشعب السعودي"، وقال سعيد آل رفيع، رئيس تحرير عسير نيوز، إن حضور محمد بن سلمان "حير زعماء العالم، وكسر شوكة الشر وقاد البلاد بحزم سلمان وعزم عبدالعزيز".
#رسالة_إلى_محمد_بن_سلمان— بن هويدن 🇦🇪🇸🇦 (@UAE_12PM) August 25, 2018
لن نوفيك حقك في تغريده… لأن وصفك لاتكفيه بضعة أحرف.
بختصار اللهم وفقكم في خدمة الإسلام والمسلمين وبلدكم بلاد الحرمين الشريفين. ووفق #خادم_الحرمين_الشريفين
وقال مغرد يدعى بن هويدن لمحمد بن سلمان "لن نوفيك حقك في تغريده، لأن وصفك لا تكفيه بضعة أحرف".
#رسالة_إلى_محمد_بن_سلمان— سعدون العويمري (@s3doon2022) August 25, 2018
ياسيدي نثق فيك وبرؤيتك الباهرة، وبعقليتك التاريخية، وبشجاعتك في دحر الأعداء، ونسأل الله لك الثبات والتمكين والتوفيق والسداد. pic.twitter.com/j5gcfOaAnm
ووجه الكاتب سعدون العويمرى رسالة إلى ولي العهد "ياسيدي نثق فيك وبرؤيتك الباهرة، وبعقليتك التاريخية، وبشجاعتك في دحر الأعداء، ونسأل الله لك الثبات والتمكين والتوفيق والسداد.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)