السعوديون يوجهون "رسالة إلى محمد بن سلمان"

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عدد كبير من الرسائل التى وجهوها إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وحمل هاشتاغ "#رسالة_إلى_محمد_بن-سلمان" آلاف التغريدات التى تحدثت عن الأمير وإنجازاته.

وقال أحد المغردين إن "الأمير الحالم ضعنا على جادة الحقيقة وهيأ لنا سبل التفوق والحضور بين الكبار في العالم، وبث فينا روح العمل".

لا أعتقد أن هناك #رساله_الي_محمد_بن_سلمان تستحق أن تُرسل إليه فقد وضعنا الأمير الحالم على جادة الحقيقة وهيأ لنا سبل التفوق والحضور بين الكبار في العالم، وبث فينا روح العمل. pic.twitter.com/8hT5E65psA — حسن النجراني (@hnjrani) August 25, 2018

واعتبره مغرد "ملهم الشعب السعودي"، وقال سعيد آل رفيع، رئيس تحرير عسير نيوز، إن حضور محمد بن سلمان "حير زعماء العالم، وكسر شوكة الشر وقاد البلاد بحزم سلمان وعزم عبدالعزيز".

#رسالة_إلى_محمد_بن_سلمان

لن نوفيك حقك في تغريده… لأن وصفك لاتكفيه بضعة أحرف.

بختصار اللهم وفقكم في خدمة الإسلام والمسلمين وبلدكم بلاد الحرمين الشريفين. ووفق #خادم_الحرمين_الشريفين — بن هويدن 🇦🇪🇸🇦 (@UAE_12PM) August 25, 2018

وقال مغرد يدعى بن هويدن لمحمد بن سلمان "لن نوفيك حقك في تغريده، لأن وصفك لا تكفيه بضعة أحرف".

#رسالة_إلى_محمد_بن_سلمان

ياسيدي نثق فيك وبرؤيتك الباهرة، وبعقليتك التاريخية، وبشجاعتك في دحر الأعداء، ونسأل الله لك الثبات والتمكين والتوفيق والسداد. pic.twitter.com/j5gcfOaAnm — سعدون العويمري (@s3doon2022) August 25, 2018

ووجه الكاتب سعدون العويمرى رسالة إلى ولي العهد "ياسيدي نثق فيك وبرؤيتك الباهرة، وبعقليتك التاريخية، وبشجاعتك في دحر الأعداء، ونسأل الله لك الثبات والتمكين والتوفيق والسداد.