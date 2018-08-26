رسالة عاجلة من الملك سلمان ومحمد بن سلمان إلى وزير الداخلية

وجه ملك السعودية، سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، رسالة عاجلة إلى وزير الداخلية السعودي، عبد العزيز بن سعود بن نايف.

وشكر الملك السعودي في رسالته وزير الداخلية، نيابة عن "أعضاء لجنة الحج العليا، وأمراء المناطق ، وكافة منسوبي وزارة الداخلية ، وزملائهم من رئاسة أمن الدولة ، ومن القطاعات المدنية والعسكرية والأهلية المشاركة في خدمة الحجاج"، حسب وكالة الأنباء السعودية.

وقال الملك سلمان لوزير الداخلية "تابعنا الجهود الكبيرة التي بذلتها الجهات الحكومية والأهلية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، وسرنا ما لمسناه من حرص وتفان من الجميع في نيل شرف خدمة الحجاج".

كما وجه ولي العهد محمد بن سلمان، رسالة شكر أيضا لوزير الداخلية، لتقديم الخدمات إلى "ضيوف الرحمن بإشراف ومتابعة من الملك سلمان".

وأدى أكثر من 2.4 مليون مسلم مناسك الحج هذا العام الذي لم يشهد أية حوادث أمنية أو حالات تدافع أدت في السابق إلى وفاة آلاف الحجاج.