أوباما عن وفاة جون ماكين: كان مخلصا رغم اختلافي معه

© AP Photo / Hans Pennink ترامب يعلق على نبأ وفاة جون ماكين

وتوفي ماكين، اليوم الأحد 26 أغسطس / آب، عن عمر يناهز 81 عاما، وفقا لبيان صادر عن مكتبه، حصلت " سبوتنيك " على نسخة منه.

وكتب أوباما على "تويتر": "أنا وجون ماكين ننتمي لأجيال مختلفة، ولكل منا مرجعيته الخاصة، التي تختلف عن الآخر، وتنافسنا في قمة الهرم السياسي، لكن لدينا قاسما مشتركا وهو الإخلاص لشيئ أسمى وهو المثل العليا، التي حارب من أجلها أجيال من الأمريكيين".

وأضاف: "القليل منا سلك طريق جون ماكين، الذي تميز بالجرأة والشجاعة، وتقديم مصلحة العامة عن المصالحة الشخصية".

وعانى ماكين، طوال عام من سرطان الدماغ، وأعلن أقاربه، يوم الجمعة الماضي، أنه توقف عن العلاج.

Our statement on the passing of Senator John McCain: pic.twitter.com/3GBjNYxoj5 — Barack Obama (@BarackObama) August 26, 2018

ويعتبر ماكين واحدا من أكثر السياسيين الأمريكيين نفوذا، وقد دافع باستمرار عن سياسة خارجية صارمة، بما في ذلك فرض عقوبات ضد روسيا.