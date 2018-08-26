الرئيس السويسري يزور بيروت لتطوير العلاقات بين البلدين

وصل رئيس الاتحاد السويسري الرئيس، آلان بيرسيت، برفقة قرينته، اليوم الأحد، إلى بيروت، في زيارة رسمية تستمر 3 أيام، تلبية لدعوة رسمية من رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون، يبحث خلالها سبل تطوير العلاقات اللبنانية-السويسرية وتفعيلها في مختلف المجالات الإقتصادية والسياسية والدبلوماسية والثقافية، وسيتم بحث الاوضاع الاقليمية والدولية الراهنة.

ويضم الوفد الرسمي السويسري وزير الدولة لشؤون الهجرة اورس فون أرب ومدير شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا في وزارة الخارجية السويسرية السفير ولفغانغ أمادوس والسفيرة السويسرية في بيروت مونيكا شموتز كيرغوز والمستشار الديبلوماسي في الرئاسة السويسرية تيرنس بيللوتر وعدد من المستشارين.

وسيلتقي الرئيس السويسري، يوم غد الإثنين، رئيس الجمهورية ميشال عون في القصر الجمهوري، وبعد المحادثات الموسعة سيعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا، ومن ثم ينتقل الى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري، على أن يلتقي مساءاً في "بيت الوسط" رئيس مجلس الوزراء سعد الدين الحريري.

وكان قد نشر الرئيس السويسري على حسابه الخاص على "تويتر": "سوف أزور لبنان من 26 إلى 28 أغسطس. وأن لبنان وسويسرا متعددا الثقافات ومضيافان، لديهما الكثير من القواسم المشتركة. اتطلع إلى مقابلة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ودولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري ودولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ سعد الحريري لغرض تعزيز الروابط التي تجمع بيننا".

Au #Liban 🇱🇧🇨🇭dès le 26.8 pour renforcer encore nos relations bilatérales. pic.twitter.com/NhqAT2mJ4P — Alain Berset (@alain_berset) August 25, 2018

ومن ضمن برنامج زيارة الرئيس السويسري والوفد المرافق، جولة في مخيم اللاجئين السوريين "تل معيان"، و زيارة لمنطقة الشمال ولقاء مع الصليب الأحمر اللبناني، وزيارة إلى الديمان للقاء البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وزيارة إلى متحف جبران خليل جبران في بشري وغابة الأرز.

ويبلغ عدد أفراد الجالية اللبنانية في سويسرا حوالي 15 ألفا، وينشطون في قطاعات المصارف والمجوهرات وتجارة السيارات، وتحتل سويسرا المرتبة السابعة من حيث أهمية شركاء لبنان الإقتصاديين فيما يحتل لبنان المركز الخامس من حيث الأهمية لشركاء سويسرا الإقتصاديين في منطقة الشرق الأوسط، وبلغت قيمة الصادرات اللبنانية الى سويسرا في العام 2018 105 ملايين و134164 دولارا، فيما قيمة الواردات بلغت 180 مليون و349523 دولارا.