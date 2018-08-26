النائب العام السوداني يتحدث عن الثراء الحرام في بلاده

قال النائب العام السوداني، عمر أحمد، إن هناك حرص شديد على مكافحة جرائم الفساد والاعتداء على المال العام.

وأضاف النائب العام أن النيابة تواجه "الثراء الحرام" والمشبوه في السودان، عبر كل الأجهزة والنيابات المتخصصة، حسب شبكة الشروق السودانية.

وأعلن النائب العام، تسخير النيابة العامة "لكافة أذرعها للمضي قدما في تحقيق العدالة الجنائية، باعتبار أن الجميع سواسية أمام القانون".

النائب العام: سنكافح جرائم الفساد والثراء الحرام والمشبوه https://t.co/zxaWPsfE3Y — اخبار السودان (@sudanakhbar) August 26, 2018

ودعا عمر أحمد منسوبي النيابة العامة، إلى بذل المزيد من الجهد لتحقيق الهدف من فصل النيابة العامة لجهة عدلية مستقلة.