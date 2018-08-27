البحرين تعتزم طرح مشروع إنشاء مترو أنفاق في مناقصة عالمية

ذكرت صحيفة "الأيام" البحرينية على موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، نقلا عن مسؤول بوزارة المواصلات إن البحرين تعتزم طرح مشروع إنشاء شبكة مترو أنفاق في مناقصة عالمية في الربع الأخير من 2019 مقدرا تكلفة المشروع بما يتراوح بين مليار وملياري دولار.