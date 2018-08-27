"أنصار الله": هذا ما تريده السعودية من اليمن (فيديو)

شدد الناطق باسم جماعة "أنصار الله" في اليمن محمد عبد السلام، على ضرورة أن تتضمن المشاورات القادمة بين الأطراف اليمنية حلا سياسيا يتمثل في الرئاسة وتشكيل الحكومة والترتيبات الأمنية كمبادئ.

وأكد عبد السلام، في مقابلة مع "يو نيوز" الإخباري، ونقلها موقع قناة "المسيرة" أن "الحل السياسي يجب أن يضمن ترتيبات إنسانية واقتصادية لمعالجة مخلفات الحرب كالإعمار والتعويضات".

وبشأن تسليم جماعة "أنصار الله" سلاحها ضمن الحل السياسي، اعتبر عبد السلام أن "المشكلة في اليمن ليست السلاح لأن التحالف السعودي يدخل السلاح إلى اليمن بشكل كبير".

وأضاف: "هناك سلاح بيد داعش والقاعدة، وجماعات أخرى فلا نقبل أن يختزل موضوع السلاح فينا فقط"، معبرا عن قناعته بضرورة وجود "مظلة سياسية تحت سلطة الدولة، وأن كل الأسلحة الثقيلة يجب أن تذهب إلى معسكرات الدولة".

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المتحدث بإسم #انصار_الله في اليمن محمد عبد السلام ليونيوز: لا نراهن على #الامم_المتحدة لأنها تتحرك فقط عندما يحصل احراج لها من الرأي العام الدولي#يونيوز #اليمن pic.twitter.com/CbxCPpt5gi — وكالة يونيوز للأخبار (@uunionnews) August 27, 2018

واعتبر الناطق باسم الحوثيين، أن "من يقتل الشعب اليمني لأربع سنوات وأدخل المرتزقة والأجانب لاحتلال البلد ليس بدولة"، متهما السعودية بأنها "لا تريد اليمن دولة قوية، بل كيانا تابعاً لها".

وانتقد متحدث "أنصار الله"، الأمم المتحدة بأنها "تلعب بهامش ضيق، ولن تخرج من الموقفين الأمريكي والبريطاني والمال السعودي والإماراتي".

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المتحدث بإسم #انصار_الله في اليمن محمد عبد السلام ليونيوز: التحالف السعودي مع دولة في #اليمن تابعة لآل سعود دون أن يكون فيها سلاح وقوة#يونيوز #اليمن pic.twitter.com/Nqlm4Udtlo — وكالة يونيوز للأخبار (@uunionnews) August 27, 2018

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المتحدث بإسم #انصار_الله في اليمن محمد عبد السلام ليونيوز: لا ثقة لنا بالتحالف السعودي ومنصور هادي جزء من المشكلة في #اليمن#يونيوز #اليمن pic.twitter.com/1tZwLsTIvY — وكالة يونيوز للأخبار (@uunionnews) August 27, 2018

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