بيان بشأن حركة الملاحة في مطار دبي عقب استهدافه من قبل "أنصار الله"

أعلنت هيئة الطيران المدني الإماراتي أن حركة الملاحة الجوية تسير بشكل اعتيادي وطبيعي، ولا صحة لما يتم تداوله في "وسائل الإعلام الحوثية" بخصوص مطار دبي الدولي.

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات سريان حركة الملاحة بشكل طبيعي، نافية ما تداولته وسائل الإعلام التابعة لجماعة "أنصار الله" حول استهداف مطار دبي الدولي بطائرة مسيرة.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام" عن الهيئة، مساء اليوم الاثنين: "حركة الملاحة الجوية تسير بشكل اعتيادي وطبيعي، ولا صحة لما يتم تداوله في وسائل الإعلام الحوثية بخصوص مطار دبي الدولي".

وأعلنت جماعة "أنصار الله"، اليوم الاثنين 27 أغسطس/ آب، استهداف مطار دبي الدولي بطائرة مسيرة من طراز "صماد 3".

وقال العميد عزيز راشد، نائب المتحدث العسكري باسم الجيش اليمني المتحالف مع جماعة "أنصار الله"، إن العملية النوعية اليوم في الإمارات، وبالتحديد على مطار دبي، تعتبر عملية تحذيرية أخرى بعد قصف شركة "أرامكو" السعودية.

وأضاف راشد، في تصريحات خاصة لـ" سبوتنيك ": "هذه رسالة تقول إنه كلما طال العدوان، كلما تطورت قدرتنا الباليستية، وسلاح الجو المسير، ليكون أكثر فاعلية ووصولا للأهداف المنتخبة".

وتابع: "هناك مجموعة من الأهداف الاقتصادية العسكرية وضعت على خارطة الأهداف التي سيتم قصفها حسب التوقيتات المحددة"، مشيرا إلى أن عملية اليوم كانت ضمن تلك الأهداف.

وكانت جماعة "أنصار الله" قد أعلنت، قبل نحو شهر، أنها شنت عدة غارات على مطار "أبو ظبي" الدولي، موضحة أن "سلاح الجو المسير قصف مطار أبوظبي الدولي بطائرة مسيرة من طراز صماد 3".