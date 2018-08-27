الجيش السوري يقصف مواقعا في ريف حماة الشمالي ويخنق "داعش" ببادية السويداء

استهدف الجيش السوري تحركات للمجموعات المسلحة في ريف حماة الشمالي بالتزامن مع تضييقه الخناق على تنظيم "داعش" في ريف السويداء الشرقي، حيث توجد آخر بؤر التنظيم التكفيري.

وذكر موقع "الوطن أون لاين" السوري أن الجيش السوري استهدف تحركات الإرهابيين في اللطامنة والزكاة وحصرايا بريف حماة الشمالي.

© Sputnik . Morad Saeed بعد تسوية أوضاعهم... مئات المسلحين مع الجيش السوري في معركة إدلب المرتقبة

وأفادت وكالة " سانا " أن الجيش السوري ضيق الخناق على تنظيم "داعش" الإرهابي ببادية السويداء، حيث دمرت وحدة من الجيش السوري مقرا وعربة مزودة برشاش ثقيل لإرهابيي "داعش" على محور عملياتها في محيط خربة الحاوي بمنطقة تلول الصفا بريف السويداء الشرقي.

وذكرت "سانا" أن وحدات الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة "واصلت تشديد الخناق على المجموعات الإرهابية من تنظيم "داعش" في منطقة تلول الصفا عبر تعزيز نقاط تثبيتها والتعامل مع جميع محاولات إرهابيي التنظيم التكفيري للفرار وكسر الطوق المحكم الذي فرضته عليهم".

وبينت الوكالة أن "اشتباكات متقطعة خاضتها وحدات من الجيش ضد المجموعات الإرهابية المتحصنة في الجروف الصخرية شديدة الوعورة على محور تل أبو غانم بالتوازي مع رمايات مدفعية وضربات نفذها سلاح الجو على أوكارهم الحصينة بفعل طبيعة المنطقة الصخرية الوعرة وعلى محاور تسللهم على أطراف التلول في محاولة يائسة منهم للهرب من مصيرهم المحتوم".

وسيطرت وحدات من الجيش والقوات الرديفة، أمس الأول، على مساحات جديدة على محور قبر الشيخ حسين وأم مرزخ في تلول الصفا بالريف الشرقي وقضت على عدد من الإرهابيين من بينهم قناصون.