إصابة فلسطيني بثلاث طلقات خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي

رام الله — سبوتنيك. وبحسب الهلال الأحمر الفلسطيني، فإن: "شاب فلسطيني أصيب بثلاث رصاصات بالفخذ واليد خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية".

© REUTERS / MOHAMMED SALEM إعلام إسرائيلي: مؤتمر في بروكسل لدعم غزة الأسبوع المقبل

يذكر أن الولايات المتحدة الأميركية افتتحت، في مايو / أيار الماضي، سفارتها في القدس، تنفيذا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السادس من ديسمبر / كانون الأول الماضي، بنقل سفارة بلاده في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس كجزء من اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وردا على الإجراءات الأمريكية الإسرائيلية، دعت الفصائل الفلسطينية إلى الخروج في مسيرات "العودة الكبرى" تزامنا مع "ذكرى النكبة" وللاحتجاج على نقل السفارة الأمريكية، وذلك بالتوجه إلى الشريط العازل على الحدود مع إسرائيل، حيث اندلعت مواجهات، بين آلاف من الشباب الفلسطيني وقوات الشرطة والجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة، أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين وإصابة نحو ألفين آخرين.