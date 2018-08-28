صحفي يزعج السفير السعودي بتصريحاته فيستدعى إلى التحقيق من الأمن اللبناني

وأكد مرتضى أنه سيواصل هجومه على وليد البخاري والدور السعودي "الفتنوي" في لبنان، على حد تعبيره.
وختم مرتضى إنه سيعمل على فيديوهات تكشف تقاعس بعض القضاة ورجال الأمن عن أداء مهامهم، وانصياعهم لضغوطات من قبل أطراف سياسية داخلية وخارجية.
#حسين_مرتضى— #حسين_مرتضى (@HoseinMortada) August 27, 2018
بما يتعلق بما حدث ، هي محاولة ضغط نفسي باتجاه معين موقف المدعي العام التميزي كان موقفا جدا رائع وموضوع صحفيين وقضيتي يتابعها شخصيا ولن اسمح ان تتعاطى الاجهزة الامنية مع الصحفيين) واوجه تحية والشكر لجميع السياسيين والاعلاميين والنواب والوزراء وكل من ساهم في الحملة ، pic.twitter.com/QitH5EemQI
ولم يلب مرتضى طلب مثوله أمام جهاز أمني، وأقفل المحضر نتيجة الضجة التي أثيرت حوله، وخشية تدخل قوى سياسية لحماية مرتضى.
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