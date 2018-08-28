صحفي يزعج السفير السعودي بتصريحاته فيستدعى إلى التحقيق من الأمن اللبناني

أعلنت وسائل إعلام لبنانية أن فرع المعلومات اللبناني التابع لقوى الأمن، وبناء على إشارة النيابة العامة التمييزية، استدعى الصحفي اللبناني ومراسل قناة "العالم" الإيرانية في سوريا حسين مرتضى إلى التحقيق بسبب مواقف معارضة للقائم بالأعمال السعودي في لبنان وليد البخاري.

© REUTERS / HANDOUT حقيقة تدخل السعودية في تكوين حكومة لبنان الجديدة

وقال مرتضى في تسجيل مصور، إنه استدعي من قبل "فرع المعلومات" على خلفية تهديد السفير السعودي. وأضاف أن فرع المعلومات اللبناني وجه له استدعاء بناء على قضية لا تخص لبنان، بحسب قوله.

وأكد مرتضى أنه سيواصل هجومه على وليد البخاري والدور السعودي "الفتنوي" في لبنان، على حد تعبيره.

وختم مرتضى إنه سيعمل على فيديوهات تكشف تقاعس بعض القضاة ورجال الأمن عن أداء مهامهم، وانصياعهم لضغوطات من قبل أطراف سياسية داخلية وخارجية.

#حسين_مرتضى

بما يتعلق بما حدث ، هي محاولة ضغط نفسي باتجاه معين موقف المدعي العام التميزي كان موقفا جدا رائع وموضوع صحفيين وقضيتي يتابعها شخصيا ولن اسمح ان تتعاطى الاجهزة الامنية مع الصحفيين) واوجه تحية والشكر لجميع السياسيين والاعلاميين والنواب والوزراء وكل من ساهم في الحملة ، pic.twitter.com/QitH5EemQI — #حسين_مرتضى (@HoseinMortada) August 27, 2018

ولم يلب مرتضى طلب مثوله أمام جهاز أمني، وأقفل المحضر نتيجة الضجة التي أثيرت حوله، وخشية تدخل قوى سياسية لحماية مرتضى.