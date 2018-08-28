انعقاد اجتماعات اللجنة الوزارية السودانية المصرية المشتركة في القاهرة

انطلقت اليوم في القاهرة اجتماعات اللجنة الوزارية السودانية المصرية، برئاسة وزيري خارجية البلدين، للتحضير للجنة العليا المشتركة، برئاسة الرئيسين عمر البشير وعبد الفتاح السيسي، والتي تستضيفها الخرطوم، في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وشارك في اجتماعات اللجنة الوزارية وزراء: الزراعة، الصناعة، التجارة، الصحة، الشباب والرياضة ووزير الدولة في وزارة النقل، إلى جانب وكلاء وزارات الخارجية والتجارة والتعليم العالي والبحث العلمي والأمين العام للمجلس السوداني للتخصصات الطبية.



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وتبحث الاجتماعات التي بدأ برنامجها اليوم بلقاءات بين الوزراء والمسؤولين من الجانبين، مسار تنفيذ توجيهات رئيسي البلدين، التي تبلورت خلال زيارة الرئيس عمر البشير إلى مصر، في مارس/ آذار الماضي، وزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السودان ، في يوليو/ تموز الماضي، والتي قضت بتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية في مجالات الزراعة والصناعة والتصنيع الزراعي والحيواني، وتسريع التعاون في مجالات الربط الكهربائي والسككي.

يضاف إلى ذلك تعزيز العمل في مجال التدريب وتبادل الخبرات والتنسيق بين وزارتي الخارجية في المحافل الدولية والإقليمية.