المطران عطا الله حنا: معاناة المسيحيين الفلسطينيين هي نفسها معاناة الشعب الفلسطيني ككل

موسكو — سبوتنيك. قال المطران عطا الله في حديث لوكالة "سبوتنيك": "معاناة المسيحيين الفلسطينيين — هي نفسها معاناة الشعب الفلسطيني ككل. الاحتلال والبيئة السياسية التي يعيش فيها، يعاني منهما كل الشعب الفلسطيني، بكل مكوناته دون استثناء".
وتابع قائلا: "المسيحيون في فلسطين — ليسوا أقلية، وليسوا جالية وليسوا ضيوفا، ولا مارة، وهم انحدروا من بلدنا. المسيحيون الفلسطينيون فخورون بانتمائهم إلى كنيستهم، تماما كما هم فخورون بانتمائهم إلى البلاد".
وأضاف أن فلسطين بالذات كانت مهدا للمسيحية، من حيث انتشر الدين المسيحي شرقا وغربا.
وأكد مطران القدس أنه يخطط لزيارة موسكو، في بداية سبتمبر/ أيلول المقبل، لحضور أعمال المنتدى الدولي السادس "الحوار المجتمعي: روسيا — العالم العربي"، الذي ينظمه مجلس مفتيي روسيا، بالتعاون مع سفارة لبنان لدى روسيا.
ويذكر أن المنتدى سيعقد في جامع موسكو الكبير، يوم 5 سبتمبر/ أيلول المقبل.
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