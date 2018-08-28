الجعفري: سوريا تجدد تأكيدها عدم امتلاكها أية أسلحة كيميائية

جدد مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، تأكيد بلاده على عدم امتلاكها أية أسلحة كيميائية، بعد تنفيذ التزاماتها مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

© REUTERS / Denis Balibouse الجعفري: تركيا تنقض تعهداتها في "أستانا" وتكرر تصرفات الاحتلال الإسرائيلي

القاهرة — سبوتنيك . وقال الجعفري في جلسة أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء "سوريا أكدت مرارا رفضها استخدام الأسلحة الكيميائية، وتعتبره أمرا لا أخلاقيا… وتكرر التأكيد أنها لا تمتلك أية أسلحة كيميائية، بعد أن نفذت التزاماتها مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ".

.وأضاف الجعفري "تم تدمير المخزون الكيميائي السوري في البحر المتوسط، على متن سفينة أمريكية، في حين ينتظر مخزون إسرائيل من الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية الحصول على بركة هذا المجلس".

وتابع الجعفري "أضع بين أيديكم الآن معلومات موثقة عن استعداد "جبهة النصرة" (المحظورة في روسيا) لاستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في إدلب (شمالي سوريا).