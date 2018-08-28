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19:55 28 أغسطس/ أب 2018
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    أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني

    مجلة فرنسية: "الرئيس المجهول" يبرم "صفقة مفاجئة" مع أمير قطر

    © REUTERS / NASEEM ZEITOON
    العالم العربي
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    قالت وسائل إعلام فرنسية، إن "رئيسا مجهولا" أبرم الصفقة التي وصفت بأنها مفاجئة، مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في سرية تامة، ودون ذكر أسباب.

    قالت وسائل إعلام أجنبية، إن قطر عرضت الطائرة الخاصة لأميرها تميم بن حمد آل ثاني للبيع، والتي تعد أكبر طائرة خاصة من نوعها في العالم، ومزودة بأنظمة ترفيهية وسبل للراحة متطورة.

    وذكرت مجلة "كابيتال" الفرنسية أن الطائرة تم بيعها لرئيس دولة لم يتم الإعلان عن اسمه، حيث يرغب في بقاء الصفقة مجهولة.

    أمير قطر مع قوات الجيش
    © AP Photo /
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    وتعد الطائرة القطرية المعروضة للبيع هي واحدة من طائرتين من طراز بوينج "747 — 8i" تملكهما قطر وتعدان هما الأغلى في العالم، حيث باعت العائلة الملكية هذا العام طائرتين من أصل 4 كانت تمتلكها أسرة آل ثاني، حيث بيعت واحدة منها لرئيس دولة، حسبما أفادت BFM TV

    وأشارت المجلة إلى أن قيمة تلك الطائرة تبلغ أكثر من 400 مليون دولار إلا أنه يمكن بيعها بنحو نصف مليار دولار بسبب التجهيزات والإمكانيات الضخمة الموجودة بالطائرة الفخمة.

    وأضاف أن الشركة السويسرية المكلفة بإبرام الصفقة لم تعلن اسم الرئيس المشتري أو بلده أو حتى حجم الصفقة، ولم توضح أسباب لجوء الإمارة لبيع طائرة تميم.

    وتسلمت قطر هذه الطائرة في 2015، وهي ذات تصميم لأشخاص من فئة "في في آي بي"، حيث تحوي الطائرة العديد من المقاعد والصالات وغرف الاجتماعات ومناطق الجلوس والأثاثات المطلية للذهب وغيرها من الكماليات، ولا تزال الأسرة الحاكمة في قطر تمتلك 12 طائرة "إير باص"، وفقا لموقع "ذا داريف" المتخصص في أخبار الطائرات.

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    أخبار قطر, طائرة, الحكومة القطرية, الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني أمير قطر الأسبق, قطر
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