الإمارات مهتمة بشراء السيارات الروسية "أوروس" والترويج لها

أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، اليوم الأربعاء، أن الإمارات العربية المتحدة مهتمة بشراء السيارات الروسية "أوروس" والترويج لها.

موسكو — سبوتنيك. وقال مانتوروف في حديث لوكالة "سبوتنيك": "لو تتذكروا، نحن وقَعنا اتفاقية حول دخول المشروع مع شركة من الإمارات العربية المتحدة. إنهم مهتمون بالترويج للسيارة واقتنائها".

© Sputnik . Михаил Климентьев بالفيديو... بوتين يعرض السيارة الروسية "كورتيج" أمام أمير أبو ظبي

في شهر تموز/يوليو، وقَع صندوق الدفاع والأمن والتنمية ("دي إس دي أف") التابع لشركة "توازن" الإماراتية، اتفاق دخول مشروع مشترك لصناعة سيارات "أوروس" ضمن مشروع "كورتيج" الروسي واستثمار 110 مليون يورو. وستخصص الأموال لتطوير وإنتاج السيارات المدنية من الفئة الفاخرة تحت العلامة التجارية الجديدة — "أوروس"، فضلا عن سلسلة سيارات حديثة ومحمية. ويعتزم الأطراف معًا تطوير الإنتاج التسلسلي والتسويق وخدمة ما بعد البيع لسلسلة هذه السيارات، وسيتم الاتفاق على كل بنود الاتفاق قبل نهاية العام.

ومن المتوقع مبدئيا أن تمثل نسبة شركة "توازن" في هذا المشروع نحو 30 في المئة، ونسبة المعهد المركزي لبحوث السيارات والمحركات نحو 60 في المئة، ونسبة "سوليرس" نحو 5 في المئة.

مشروع"كورتيج" هو عائلة من السيارات الفاخرة على منصة معيارية موحدة للأشخاص ذوي المستوى الرفيع في الدولة. وتدخل ضمن المشروع سيارات — ليموزين، سيدان وميني فان على منصة معيارية موحدة، وسيتم بيعهم تحت العلامة التجارية "أوروس". ويبدأ سعرها التقريبي من 10 مليون روبل (نحو 160 ألف دولار).