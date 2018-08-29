السعودية تجري محادثات مع روسيا لشراء أسلحتها

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير خلال مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع نظيره الروسي سيرغي لافروف إن الرياض تجري محادثات مع موسكو بشأن شراء الأسلحة الروسية.

وأشار الجبير إلى أن المحادثات تجري حاليا بين المسؤولين في مجال الدفاع حول شراء أنظمة ذات طابع دفاعي.

ونوه إلى أنه لا يريد التدخل هذه المحادثات وتوقع نتائجها.

يتبع…