قائد عسكري إيراني يهدد برد صاروخي صاعق ومدمر

قال قائد قوات الدفاع الجوي، لشرق إيران، العميد علي أكبر عباسي، إنه ليس هناك أي ثغرة تسمح بخرق الأجانب لأجواء البلاد، مشيدا بقوة وصلابة قوات الدفاع الجوي الإيرانية.

وأضاف العميد عباسي خلال لقائه ممثل قائد الثورة في محافظة خراسان الجنوبية (شرقي البلاد) أن أي اعتداء على الأجواء الإيرانية سيواجه ردا صاروخيا صاعقا ومدمرا، وفقا لوكالة "إرنا".

وقال عباسي إن "قواعد الدفاع الجوي ترصد المجال الجوي الإيراني ليل نهار وتصد أي هجوم جوي عبر شبكتها الموحدة المُراقبة للجو إن حصل أدنى انتهاك أو طيران مشتبه به".

© Sputnik . Said Tsarnaev الحرس الثوري الإيراني: طهران تسيطر تماما على الخليج ومضيق هرمز

وأوضح عباسي أن قوات الدفاع الجوي التابعة لجيش الجمهورية الإسلامية "لعبت دورا بارزا في النشاطات الثورية ومنها اعتقال عبد المالك ريغي وإرغام الطائرة التي كان على متنها جنود مارينز أمريكيون على الهبوط وتحطيم طائرة تجسس مسيرة تابعة للكيان الصهيوني وتوجيه إنذارات إلى طائرات ضد الرادار وقيادة عملية اعتقال البحارة الأمريكيين في مياه الخليج الفارسي"، على حد قوله.

وأشاد عباسي بالتصنيع الوطني للأسلحة على يد شباب الوطن دون الحاجة إلى الأجانب.

وكان مسؤولون إيرانيون قد هددوا في السابق بإغلاق مضيق هرمز، وهو ممر مائي رئيسي لتجارة النفط، ردا على أية أعمال عدائية أمريكية

وصرح مسؤولون أمريكان في وقت سابق، إن الولايات المتحدة تعتقد أن إيران تعد لمناورات كبرى في الخليج في الأيام القادمة لتقدم موعد تدريبات سنوية على ما يبدو وسط تصاعد التوتر مع واشنطن.