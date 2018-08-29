الجيش المصري: مقتل 20 "تكفيريا" في الصحراء الغربية وسيناء

أعلن الجيش المصري، اليوم الأربعاء، أن قواته قتلت 20 "تكفيريا" بضربة جوية في الصحراء الغربية وتبادل لإطلاق النار في مناطق وسط وشمال شبه جزيرة سيناء، وذلك في إطار العملية العسكرية الشاملة الجارية حاليا.

وأطلقت مصر العملية الشاملة "سيناء 2018" في فبراير/ شباط للقضاء على المتشددين الموالين لتنظيم "داعش" الإرهابي، الذين شنوا هجمات على مدى السنوات القليلة الماضية أسفرت عن مقتل المئات من قوات الأمن والمدنيين.

وقال بيان الجيش إن القوات الجوية نفذت هجمة مركزة على منطقة "تتخذها العناصر الإرهابية ملاذا لهم ومركز انطلاق لتنفيذ أعمالهم العدائية"، وتبعها قيام قوات مكافحة الإرهاب بدوريات لتمشيط وتطهير المنطقة، وهو ما أسفر عن مقتل سبعة "أفراد تكفيريين شديدي الخطورة".

وأضاف البيان "13 متشددا آخرين قتلوا خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات أثناء عمليات التمشيط والمداهمة بوسط وشمال سيناء، كما ألقي القبض على 18 من المطلوبين جنائيا والمشتبه بهم".

ولم يذكر البيان أسماء المقتولين، ولم يشر إلى سقوط قتلى أو مصابين بين صفوف قوات الأمن.