لافروف والمعلم يبحثان التسوية السلمية للأزمة السورية

قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيبحث، اليوم، مع وزير الخارجية السورية وليد المعلم، التسوية السياسية ومسألة عودة اللاجئين، خلال اجتماعهما في موسكو.

موسكو — سبوتنيك. وأضافت زاخاروفا للصحفيين، اليوم الخميس 30 أغسطس / آب: "تعقد اليوم مباحثات وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والسوري وليد المعلم.

© Sputnik . Sergey Guneev الخارجية الروسية: الظروف تهيأت في سوريا لتحقيق نقلة نوعية

واستطردت: "سيتم خلال المباحثات بحث الجوانب السياسية لتطور الموقف في سوريا وحولها بالتفصيل، وسيتم تحديد خطوات منسقة محددة في الاتجاهات ذات الصلة".وتعاني سوريا منذ مارس / آذار 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي إلى تنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما "داعش" وجبهة النصرة الإرهابيين، اللذين تصنفهما الأمم المتحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية.

وأدى النزاع إلى مقتل مئات الآلاف فضلا عن نزوح الملايين داخل سوريا وخارجها.

وتستمر عمليات إخراج المسلحين من مناطق تواجد المعارضة إلى شمال سوريا عبر عقد صفقات بوساطة مركز المصالحة الروسي، وقد تم إخراج ألاف المسلحين من الغوطة الشرقية والقلمون الشرقي وريف حمص إلى محافظة إدلب شمال سوريا.