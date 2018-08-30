لافروف والمعلم يبحثان التسوية السلمية للأزمة السورية

موسكو — سبوتنيك. وأضافت زاخاروفا للصحفيين، اليوم الخميس 30 أغسطس / آب: "تعقد اليوم مباحثات وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والسوري وليد المعلم.
وتعاني سوريا منذ مارس / آذار 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي إلى تنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما "داعش" وجبهة النصرة الإرهابيين، اللذين تصنفهما الأمم المتحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية.
وأدى النزاع إلى مقتل مئات الآلاف فضلا عن نزوح الملايين داخل سوريا وخارجها.
وتستمر عمليات إخراج المسلحين من مناطق تواجد المعارضة إلى شمال سوريا عبر عقد صفقات بوساطة مركز المصالحة الروسي، وقد تم إخراج ألاف المسلحين من الغوطة الشرقية والقلمون الشرقي وريف حمص إلى محافظة إدلب شمال سوريا.
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