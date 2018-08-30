دي ميستورا: حياة 2.9 مليون شخص في خطر بإدلب

أعرب المبعوث الأممي الخاص لدى سوريا ستافان دي ميستورا عن قلقه تجاه اندلاع معركة في إدلب، مشيرا إلى أن هناك تركز كبير للمقاتلين الأجانب.

© Sputnik . Ammar zarea دي ميستورا يعبر عن تخوفه من حصول معركة في إدلب

القاهرة — سبوتنيك . وقال دي ميستورا، في مؤتمر صحفي له، اليوم الخميس: "هناك رسائل متبادلة بين أطراف دولية حول احتمال بدء معارك في إدلب"، موضحا أن "حياة 2.9 مليون شخص في خطر".

وأضاف دي ميستورا أن "إدلب بها تركيز عالي من المقاتلين الأجانب وأعلى عدد من مقاتلي النصرة والقاعدة [المحظوران في روسيا]. أقل من 10000 منهم، بالإضافة لعائلاتهم"، مؤكدا: "لا تبرير لاستخدام السلاح الثقيل بالمناطق المأهولة".

كما أوضح خلال المؤتمر أن "لا أحد يشكك في الحق في محاربة الإرهابيين كالنصرة والقاعدة ولا في حق سوريا في استعادة وحدة أراضيها".