مسؤول يمني كبير يفلت من "أنصار الله"

تمكن القيادي الأول في حزب "المؤتمر الشعبي العام" في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، من الإفلات من الإقامة الجبرية التي تفرضها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) عليه والوصول إلى محافظة مأرب، شمال شرقي اليمن.