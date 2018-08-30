إعفاء رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي من منصبه

أعفى رئيس مجلس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، شخصية بارزة في جهاز الأمن الوطني.

في بيان حصلت عليه "سبوتنيك". أصدر رئيس مجلس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، بيانا أعفى من خلاله، السيد فالح فيصل فهد الفياض، من مهامه كمستشار للأمن الوطني ورئاسة هيئة الحشد الشعبي وجهاز الامن الوطني.

© AFP 2018 / SABAH ARAR العراق...الشرطة تحبط عملية تهريب للنفط من أغنى مدن البلاد

وبحسب البيان الذي يحمل رقم (٢٨٦) لسنة ٢٠١٨، أمر ديواني، فإن الفياض سيعفى من منصبه من تاريخ صدور البيان، مساء اليوم، الخميس.

وجاء في البيان أنه بالنظر لانخراط الفياض بمزاولة العمل السياسي والحزبي، ورغبته في التصدي للشؤون السياسية، وهو ما يتعارض مع المهام الأمنية الحساسة التي يتولاها، فإن الفياض يعفى من منصبه.

وذلك استنادا إلى الدستور العراقي في حيادية الأجهزة الأمنية والاستخبارية وقانون هيئة الحشد الشعبي والأنظمة والتعليمات الواردة بهذا الخصوص وتوجيهات رئيس الوزراء، التي تمنع استغلال المناصب الأمنية الحساسة في نشاطات حزبية.