ليبيا : قذيفة عشوائية تسقط على منطقة البيفي شرقي طرابلس

أفاد مصدر محلي ليبي في العاصمة طرابلس، اليوم الجمعة 31آب/أغسطس، عن سقوط قذيفة في منطقة البيفي شرقي العاصمة طرابلس.

© REUTERS / Goran Tomasevic ليبيا... اشتباكات في طرابلس وقصف معسكر اللواء السابع في ترهونة

بنغازي – سبوتنيك . وقال المصدر المحلي في أتصال مع وكالة "سبوتنيك" أن "قذيفة قد سقطت منذ قليل في منطقة البيفي شرقي طرابلس"، مشيرا بأن "حتى اللحظة لم تسجل أضرار لكن حالة من الهلع أصابت سكان منطقة البيفي وأصوات انفجارات قوية الآن تهز مدينة طرابلس".

يشار أن الناطق الرسمي باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي، قد أعلن في وقت سابق عن مقتل مدنيين اثنين جراء سقوط قذيفة على منزل خلَف سجن الجديدة بمنطقة الغرارات في العاصمة الليبية طرابلس.

وتدور الاشتباكات الآن بين مسلحين من كتيبة ثوار طرابلس، والكتيبة 301، وكتيبة دبابات أبو سليم من جهة، واللواء السابع مشاة في ترهونة المعروف بالكانيات، وجميعها تخضع تبعيتها لحكومة الوفاق الوطني.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ،قد حذرت، الثلاثاء الماضي، من أن تزايد المجموعات المسلحة والأعمال العدائية والخطاب العدائي ينذر بخطر حدوث مواجهة عسكرية، واسعة النطاق، في العاصمة، طرابلس.