ليبيا : قذيفة عشوائية تسقط على منطقة البيفي شرقي طرابلس

يشار أن الناطق الرسمي باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي، قد أعلن في وقت سابق عن مقتل مدنيين اثنين جراء سقوط قذيفة على منزل خلَف سجن الجديدة بمنطقة الغرارات في العاصمة الليبية طرابلس.
وتدور الاشتباكات الآن بين مسلحين من كتيبة ثوار طرابلس، والكتيبة 301، وكتيبة دبابات أبو سليم من جهة، واللواء السابع مشاة في ترهونة المعروف بالكانيات، وجميعها تخضع تبعيتها لحكومة الوفاق الوطني.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ،قد حذرت، الثلاثاء الماضي، من أن تزايد المجموعات المسلحة والأعمال العدائية والخطاب العدائي ينذر بخطر حدوث مواجهة عسكرية، واسعة النطاق، في العاصمة، طرابلس.
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