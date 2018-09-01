اليمن... 30 قتيلا وجريحا من "أنصار الله" بمعارك جنوب تعز والجيش يتقدم

أعلنت قوات الجيش اليمني إحرازها تقدما في معارك مع مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وذكر موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، أن: الجيش خاض معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة الأعبوس بمديرية حيفان جنوب تعز، تمكن خلالها من السيطرة على جبل الصلة والممشاح".

وأشار إلى "فتح قوات الجيش الطريق الرابطة بين منطقتي العذير والمفاليس، بعد أن ظلت مقطوعة لأكثر من عامين بسبب تفجير المليشيا الانقلابية لعبارات المياه".

وأضاف: "أسفرت المعارك عن مصرع وإصابة أكثر من 30 عنصراً من المليشيا".

ولفت إلى

العثور على كميات كبيرة من الألغام الأرضية والمتفجرات التابعة للمليشيا في منطقة العذير التابعة لعزلة الأعبوس.

وكان الجيش اليمني أعلن، الخميس، السيطرة على التباب الحمر وجبل الشهداء وجبل القهرة والمعيقم وجبل المحطة جنوب منطقة الكدحة المطلة على وادي الغيل، والتقدم باتجاه جبل الأحطق ونقيل الرونة غرب تعز.