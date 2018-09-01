اللواء السابع الليبي: مستمرون فى تطهير البلاد من الميليشيات

وقال البيان، الذي اطلعت سبوتنيك على نسخة منه، بأنهم يحققون إنتصارات متتالية فى ما وصفه بـ"معركة استرداد الوطن من العصابات المسلحة التي حالت دون قيام الدولة".
كما ترحم اللواء السابع في بيانه على "الشهداء" الذين قال إنهم سقطوا في قصف طائرات حكومة الوفاق للمدينة، موجها التحية لكل فرد من سكانها بذل جهداً يلاحظ نتائجه بتحقيق تقدم في الجبهات التي يخوض فيها اللواء معركته ضد تلك "المليشيات".
وأشار اللواء في بيانه على أنه أحد أدوات الدولة وأركانها وأن مؤسسة الجيش هي إحدى الركائز التي تقوم عليها الدولة، مؤكدا بأنه في مستوى المسؤولية المناطة به الحفاظ على الدولة واستردادها من براثن العصابات التي نهشتها وعبثت بها، بحسب نص البيان.
وأكد اللواء في بيانه على التزامه:
بمبادئ الاتفاق السياسي سعيا لإقامة دولة القانون والمؤسسات، مبينا بأنه يدرك أن المجلس الرئاسي واقع تحت ضغط المليشيات التي قال إنها تسيطر على العاصمة طرابلس.
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