اللواء السابع الليبي: مستمرون فى تطهير البلاد من الميليشيات

أصدر اللواء السابع مشاة الليبي بيان مصور مساء أمس الجمعة، وجه فيه التحية للضابط وضباط الصف والجنود باللواء والقوة المساندة له.

وقال البيان، الذي اطلعت سبوتنيك على نسخة منه، بأنهم يحققون إنتصارات متتالية فى ما وصفه بـ"معركة استرداد الوطن من العصابات المسلحة التي حالت دون قيام الدولة".

كما ترحم اللواء السابع في بيانه على "الشهداء" الذين قال إنهم سقطوا في قصف طائرات حكومة الوفاق للمدينة، موجها التحية لكل فرد من سكانها بذل جهداً يلاحظ نتائجه بتحقيق تقدم في الجبهات التي يخوض فيها اللواء معركته ضد تلك "المليشيات".

وأشار اللواء في بيانه على أنه أحد أدوات الدولة وأركانها وأن مؤسسة الجيش هي إحدى الركائز التي تقوم عليها الدولة، مؤكدا بأنه في مستوى المسؤولية المناطة به الحفاظ على الدولة واستردادها من براثن العصابات التي نهشتها وعبثت بها، بحسب نص البيان.

وأكد اللواء في بيانه على التزامه:

بمبادئ الاتفاق السياسي سعيا لإقامة دولة القانون والمؤسسات، مبينا بأنه يدرك أن المجلس الرئاسي واقع تحت ضغط المليشيات التي قال إنها تسيطر على العاصمة طرابلس.

© REUTERS / Goran Tomasevic ليبيا... اشتباكات في طرابلس وقصف معسكر اللواء السابع في ترهونة

وأكد إستمراره في مهمته التي قال إنها "تهدف لتطهير البلاد من سيطرة العصابات المسلحة التي نهبت الوطن وغيبت المواطن"، مجدداً عزمه على أنه "لن يثنيه عن تحقيق هذه المهمة أي عائق مهما كان حتى ينتصر الوطن والمواطن".

و تدور الاشتباكات الآن بين مسلحين من كتيبة " ثوار طرابلس "، والكتيبة 301، وكتيبة "دبابات أبو سليم" من جهة، واللواء السابع مشاة في ترهونة المعروف بـ "الكانيات"، وجميعها تخضع تبعيتها لحكومة الوفاق الوطني.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قد حذرت، الثلاثاء الماضي، من أن تزايد المجموعات المسلحة والأعمال العدائية والخطاب العدائي ينذر بخطر حدوث مواجهة عسكرية، واسعة النطاق، في العاصمة، طرابلس.