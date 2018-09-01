في ظل التطورات الإقليمية... الكويت ترسل وفدا للولايات المتحدة

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، يشارك الخالد في المباحثات الأميركية الكويتية، التي تسبق لقاء القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأمير الكويت، والمقرر عقدها، يوم الأربعاء المقبل.
وأوضحت تقارير أن لقاء ترامب وصباح الأحمد، سيتناول بطريقة شاملة العلاقات الثنائية بين الكويت والولايات المتحدة، فضلا عن التطورات الإقليمية.
وكان أمير الكويت أجرى آخر زيارة له إلى واشنطن في سبتمبر/ أيلول العام الماضي، والتقى خلالها ترامب.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي اتصل ترامب بأمير الكويت مهنئا بانتخاب الجمعية العامة للأمم المتحدة الكويت ضمن خمس دول جديدة لعضوية مجلس الأمن.
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