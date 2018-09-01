في ظل التطورات الإقليمية... الكويت ترسل وفدا للولايات المتحدة

غادر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح الخالد الصباح، بلاده، متوجها إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، للمشاركة ضمن الوفد الكويتي، برئاسة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، الذي سيزور الولايات المتحدة، خلال الأسبوع القادم.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، يشارك الخالد في المباحثات الأميركية الكويتية، التي تسبق لقاء القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأمير الكويت، والمقرر عقدها، يوم الأربعاء المقبل.

© AP Photo / Jon Gambrell رسالة من أمير الكويت إلى الملك سلمان بعد تصريحات عن "الحرب في اليمن"

ويرافق وزير الخارجية الكويتي، المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر مشعل جابر الأحمد، ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، السفير صالح اللوغاني، وعدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.

وأوضحت تقارير أن لقاء ترامب وصباح الأحمد، سيتناول بطريقة شاملة العلاقات الثنائية بين الكويت والولايات المتحدة، فضلا عن التطورات الإقليمية.

وكان أمير الكويت أجرى آخر زيارة له إلى واشنطن في سبتمبر/ أيلول العام الماضي، والتقى خلالها ترامب.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي اتصل ترامب بأمير الكويت مهنئا بانتخاب الجمعية العامة للأمم المتحدة الكويت ضمن خمس دول جديدة لعضوية مجلس الأمن.