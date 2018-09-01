بيان من فرنسا وأمريكا وإيطاليا وبريطانيا بشأن تصاعد العنف في ليبيا

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، اليوم السبت، ما وصفته بتصاعد للعنف في العاصمة الليبية ومحيطها.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت الدول الأربع في بيان: "الجماعات المسلحة التي قوضت أمن ليبيا ستحاسب. هذه المحاولات التي تهدف إلى إضعاف السلطات الشرعية في ليبيا وعرقلة العملية السياسية غير مقبولة".

وأضاف البيان "ندعو الجماعات المسلحة إلى وقف كل الأعمال العسكرية ونحذر من يسعون لتقويض الاستقرار في طرابلس والمناطق الأخرى بليبيا من أنهم سيحاسبون على أفعالهم".

© Sputnik . فلاديمير فيدورينكو بعد إطلاق صواريخ... ليبيا تغلق مطار طرابلس

وكان متحدث باسم الخطوط الجوية الليبية، قد أعلن أن السلطات أغلقت مطار طرابلس أمس الجمعة بعد إطلاق صواريخ تجاهه.

يذكر أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حذرت من أن تزايد المجموعات المسلحة والأعمال العدائية والخطاب العدائي، بما ينذر بخطر حدوث مواجهة عسكرية واسعة النطاق في العاصمة طرابلس.