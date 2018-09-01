"أنصار الله" تقول إنها أسقطت طائرة تجسس للتحالف العربي في جيزان

أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيون)، اليوم السبت، إنها أسقطت طائرة تجسس تابعة للتحالف العربي الذي تقوده السعودية، في جيزان جنوب غربي المملكة.

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت قناة المسيرة التابعة للحوثيين اليوم السبت "إسقاط طائرة تجسسية تابعة لقوى العدوان قبالة جبل الدود في قطاع جيزان".

© REUTERS / Khaled Abdullah سببها طيران التحالف... تحذيرات من كارثة في اليمن

وكانت الجماعة أعلنت، الخميس، إسقاط طائرة استطلاع مسيرة للتحالف صينية الصنع نوع CH-4 في منفذ الطوال البري الحدودي مع السعودية.

يذكر أن مسلحي "أنصار الله" يشنون هجمات وعمليات قصف وقنص وكمائن تستهدف الجيش السعودي في قطاعات جيزان ونجران وعسير، كرد على عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015.

ويعيش اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري عربي تقوده، منذ آذار/مارس 2015 وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) على السلطة وإطاحة الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي.

وأسفرت الحرب حتى آب/أغسطس 2018 عن مقتل 6592 شخصا وإصابة 10470 آخرين وجاءت غالبية هذه الإصابات 10471 نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية، وذلك حسب مكتب الأمم المتحّدة لحقوق الانسان.