الرئيس الجزائري يعود إلى وطنه بعد فحوص طبية في سويسرا

أعلن بيان للرئاسة الجزائرية، اليوم السبت، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عاد إلى الجزائر بعد زيارة خاصة لسويسرا أجرى خلالها فحوصا طبية.

الجزائر — سبوتنيك. وقال البيان إن "الرئيس بوتفليقة عاد إلى الجزائر بعد زيارة خاصة لسويسرا أجرى خلالها فحوصا طبية دورية".

© AP Photo / Sidali Djarboub عقب مغادرته البلاد... بيان من الرئاسة الجزائرية بشأن الحالة الصحية لبوتفليقة

وكان الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة ، غادر بلاده في 27 من شهر أغسطس/آب، متوجها إلى جنيف لإجراء فحوص طبية بإحدى المستشفيات السويسرية

ويعاني الرئيس بوتفليقة (81 عاما)، منذ نيسان/أبريل 2013، جلطة دماغية استدعت نقله إلى مستشفى فال دو غراس بباريس حيث مكث هناك قرابة ثلاثة أشهر.

ويأتي هذا التطور فيما يطالب 26 حزبا سياسيا وتنظيما مدنيا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للترشح لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية، المقررة ربيع العام القادم 2019، مقابل معارضة قوى سياسية ومدنية لترشحه على خلفية وضعه الصحي وتراكم مشكلات سياسية واقتصادية.