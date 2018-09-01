مع بداية الدراسة... السعودية تفاجئ طلابها

تعتزم المملكة العربية السعودية، مفاجأة طلابها في المدارس المختلفة خلال العام الدراسي الجديد.

وتدرس الأمانة العامة لمكافحة المخدرات مع الجهات المعنية بالسعودية تطبيق الفحص العشوائي على المخدرات في المدارس، حسب صحيفة الوطن السعودية.

وأكدت الأمانة العامة لمكافحة المخدرات أن إدمان المخدرات في المدارس لم يبلغ مرحلة الخطورة أو الانتشار الذي يجعل منه ظاهرة.

​وقال مدير الإعلام بمكافحة المخدرات، بندر الرميحي، إن برامج مكافحة المخدرات بتطبيق الفحص العشوائي في المدارس "يخص بداية كل عام دراسي ببرامج متخصصة لكل مرحلة دراسية الابتدائية، والمتوسطة، والثانوية، والجامعية، وتشمل الطالب والمعلم، بهدف رفع مستوى الوعي بخطر التعاطي وأضرار الإدمان".