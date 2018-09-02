قرار من السعودية بشأن العمرة

بدأت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الأحد، في تطبيق تعديلات أقرتها، بهدف زيادة أعداد المعتمرين والحجاج، وفقا لـ "رؤية المملكة 2030".

وقالت الوزارة إن التعديلات الجديدة، تقضي بتقديم موسم العمرة، ليكون اعتبارا من غرة محرم القادم (أي بعد نحو 10 أيام)، بدلا مما هو معتاد عليه في كل عام، اعتبارا من غرة شه فبراير/شباط المقبل، وفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy القبض على قاتل مسؤول سعودي قبل أدائه العمرة

وأشارت الوزارة إلى أنها ستبدأ بالتعاون مع وزارة الخارجية السعودية، في إصدار تأشيرات المعتمرين للموسم الجديد، وذلك توافقا مع " رؤية المملكة 2030 "، من أجل زيادة أعداد المعتمرين والحجاج.

وأكد، عبد الفتاح مشاط، نائب وزير الحج والعمرة، أن الوزارة تسعى كذلك إلى تسهيل دخول الحجاج من المنافذ السعودية، واختصار مدة بقائهم في المطارات إلى دقائق عدة، بدلا من 30-40 دقيقة.

وأضاف:

طبقنا في العام الماضي تجربة إنهاء إجراءات الحاج قبل وصوله للمملكة بالتنسيق مع مطارات بلاده، بحيث يخرج الحاج من الطائرة للحافلة مباشرة.

وبلغ عدد المعتمرين الذين قدموا من خارج المملكة العربية السعودية خلال العام الماضي إلى 7 ملايين معتمر، وتطمح السعودية إلى زيادة عددهم إلى 15 مليونا مع حلول 2022، و30 مليونا في 2030، بحسب تصريحات المشاط.