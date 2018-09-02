شاهد... مكافحة حريق في النيابة العامة السعودية وهذه هي الأسباب الأولى للحادث

ووفقا لوسائل إعلام سعودية، أظهرت مقاطع فيديو متداوله، مشاهد لنيران تلتهم المبنى. فيما تباشر فرق الدفاع المدني إطفاء الحريق، بحسب صحيفة "الوئام" السعودية.
وتواصل فرق الدفاع المدني في الدمام مكافحة الحريق الذي نشب، ظهر اليوم، في مبنى النيابة العامة في المنطقة الشرقية، وتشارك أكثر من 20 فرقة إطفاء وإنقاذ ووحدات سلالم لمكافحة الحريق الذي نشب في الجزء الخارجي من المبنى الذي امتد إليه الحريق، والذي يتكون من 10 طوابق بمبنيين متصلين، يغطيها من الخارج واجهة معدنية من "صفائح الألومنيوم" وألواح زجاجية تمثل النوافذ.
#عاجل— منصور الخميس 🇸🇦 (@MansourAlkhamis) September 2, 2018
حريق ضخم في مبنى النيابة العامة بمدينة #الدمام pic.twitter.com/YxCyBQCJ6f
وتصاعدت ألسنة اللهب من الواجهات الخارجية للمبنى والمكون من صفائح الألمنيوم، ولم يعلن عن أي حالات وفاة أو إصابة حتى الآن.
فيديو… حريق مبنى #النيابة_العامة— صحيفة الوئام (@alweeamnews) September 2, 2018
في #الدمام #حريق_النيابة_العامة https://t.co/mrjRGmCI5D pic.twitter.com/aNeeBORvfs
وبحسب ما ذكرت قناة "الإخبارية" السعودية، فإن المؤشرات الأولية لحريق مقر النيابة العامة في الدمام، تؤكد أن الحريق ناتج عن "ارتفاع درجة الحرارة".
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