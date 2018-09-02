شاهد... مكافحة حريق في النيابة العامة السعودية وهذه هي الأسباب الأولى للحادث

ووفقا لوسائل إعلام سعودية، أظهرت مقاطع فيديو متداوله، مشاهد لنيران تلتهم المبنى. فيما تباشر فرق الدفاع المدني إطفاء الحريق، بحسب صحيفة "الوئام" السعودية.

وتواصل فرق الدفاع المدني في الدمام مكافحة الحريق الذي نشب، ظهر اليوم، في مبنى النيابة العامة في المنطقة الشرقية، وتشارك أكثر من 20 فرقة إطفاء وإنقاذ ووحدات سلالم لمكافحة الحريق الذي نشب في الجزء الخارجي من المبنى الذي امتد إليه الحريق، والذي يتكون من 10 طوابق بمبنيين متصلين، يغطيها من الخارج واجهة معدنية من "صفائح الألومنيوم" وألواح زجاجية تمثل النوافذ.

​وتصاعدت ألسنة اللهب من الواجهات الخارجية للمبنى والمكون من صفائح الألمنيوم، ولم يعلن عن أي حالات وفاة أو إصابة حتى الآن.