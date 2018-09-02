النيابة العامة السعودية تكشف تفاصيل حريق بنايتها بالدمام

أعلنت النيابة العامة السعودية، اليوم الأحد، أن الحريق الذي نشب في الطوابق العليا لمبنى فرعها في مدينة الدمام بشرق البلاد، تسبب في خسائر محدودة، ولم يتسبب بأي خسائر بشرية؛ لافتة إلى أنه لا توجد شبهة جنائية من وراءه.

القاهرة — سبوتنيك. وقالت النيابة، في بيان عبر صفحتها الإلكترونية، "لا توجد أية خسائر بشرية، ولم نفقد أية معاملة، ولا شبهة جنائية في الحريق".

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ولفتت النيابة إلى أن الحريق بدأ من مكان جهاز المكيف في الدور العلوي، بسبب خطأ تقني مفاجئ في أعمال الصيانة، والتي تتم عادة بشكل دوري ومنظم.

من جهته، تابع أمير المنطقة الشرقية، سعود بن نايف، الحيثيات المتعلقة بحادثة الحريق، الذي نشب ظهر اليوم في مبنى النيابة العامة بالمنطقة، ووجه بن نايف بتشكيل لجنة عاجلة من جميع الجهات ذات العلاقة، للتحقيق في الحادثة.

وطالب أمير الشرقية بمراعاة واتباع وسائل السلامة الضرورية لكافة المشاركين في عمليات الإطفاء؛ وضمان عدم تعرضهم وكذلك المواطنين والمقيمين لأي أذى، بسبب الحريق.

وأظهرت مقاطع مصورة، نشرت عبر وسائل إعلام سعودية، مشاهد لنيران تلتهم مبنى النيابة العامة في الدمام؛ فيما باشرت فرق الدفاع المدني إطفاء الحريق.

وشاركت في التعامل مع الحريق بالمبنى المتكون من 10 طوابق، أكثر من 20 فرقة إطفاء وإنقاذ ووحدات سلالم.