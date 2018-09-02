الملك عبد الله ينعى إعلامي وفنان أردنيين

نعى العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، كل من الفنان الأردني ياسر المصري، والإعلامي الأردني سعد السيلاوي واللذان توفيا خلال الأيام الماضية.

وغرد الحسابي الرسمي للملك عبد الله على موقع تويتر قائلا: "كانا كريمين في أخلاقهما وحبهما وعطائهما للوطن. الإعلام والفن رسائل سامية وأمانة ثقيلة حملها سعد السيلاوي وياسر المصري بمهنية وشرف وإخلاص، فتجاوزا بها الحدود وترسخا في القلوب والعقول. عزاؤنا بفقدهما أن الوطن الذي أنجبهما سيظل كريما معطاء على الدوام".

كانا كريمين في أخلاقهما وحبهما وعطائهما للوطن. الإعلام والفن رسائل سامية وأمانة ثقيلة حملها سعد السيلاوي وياسر المصري بمهنية وشرف وإخلاص، فتجاوزا بها الحدود وترسخا في القلوب والعقول. عزاؤنا بفقدهما أن الوطن الذي أنجبهما سيظل كريما معطاء على الدوام — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) September 2, 2018

​يشار إلى أن الآلاف من الجماهير الأردنية ودعوا الفنان الأردني ياسر المصري الذي توفي يوم الخميس 23 أغسطس/آب الماضي، وأقيمت الصلاة على جثمان الفنان الراحل في مسجد الفلاح بمدينة الزرقاء، وبعدها تم دفنه في مقبرة الهاشمية، فيما توفي الإعلامي الأردني المعروف سعد السيلاوي، أمس السبت، بعد معاناة مع مرض سرطان الحنجرة.