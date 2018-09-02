بعد معارك مع "أنصار الله"... الجيش اليمني يحرر منطقتين شرقي تعز

سيطر الجيش اليمني المدعوم من التحالف العسكري العربي، على منطقتين جديدتين بمحافظة تعز، جنوب غربي البلاد، بعد معارك مع جماعة أنصار الله "الحوثيين".

القاهرة — سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض وعدن: "وحدات من الجيش الوطني شنت هجوما عنيفا على مواقع تتمركز فيها مليشيا الحوثي جنوب مديرية ماوية شرق تعز، وتمكنت من تحرير منطقتي المهانة والخرابة اليوم الأحد 2 سبتمبر/ أيلول".

وأضافت: "سقط عدد من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح خلال المعارك".وكان الجيش اليمني أعلن، الثلاثاء الماضي، السيطرة على منطقة الشعوب في عزلة الحوامرة بمديرية ماوية، والتقدم باتجاه منطقتي الغباري والقحيفة، عقب معارك مع "الحوثيين".

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم. إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.

كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

وحسب الأمم المتحدة، فقد وثقت 9500 حالة وفاة مدنية، وغالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.