"أنصار الله" تحبط زحفا للجيش غرب تعز وتستهدف تعزيزات جنوب الحديدة

دارت مواجهات عنيفة بين قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بالتحالف، ومسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك"، بأن قوات الرئيس هادي نفذت اليوم، زحفا سانده طيران التحالف بسبع غارات، باتجاه مواقع لمسلحي أنصار الله في جبل الروي الاستراتيجي والنقيل في جبهة الوازعية غرب تعز.

© AP Photo / Hani Mohammed القوات المشتركة تحاصر "أنصار الله" غربي اليمن

ووفقا للمصدر تمكن مسلحو " أنصار الله " من كسر الزحف، وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوف قوات الرئيس هادي، وأعطبوا مدرعتين تابعتين لها.

في سياق آخر، قصف مقاتلو "أنصار الله" تعزيزات للقوات الحكومية المشتركة بمحافظة الحديدة غرب اليمن.

وذكر المصدر العسكري في وزارة الدفاع بصنعاء، أن مدفعية "أنصار الله" استهدفت تعزيزات للقوات المشتركة مكونة من 12 آلية في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا جنوب الحديدة.

وأضاف أن القصف المدفعي أسفر عن وقوع قتلى وجرحى وإعطاب عدد من الآليات.