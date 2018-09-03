السيسي يزور أوزبكستان في 4 سبتمبر

أعلنت وزارة الخارجية الأوزبكستانية، اليوم الاثنين، أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، سيقوم بزيارة رسمية إلى أوزبكستان في 4-5 أيلول/سبتمبر.

طشقند — سبوتنيك . وقالت الخارجية الأوزبكستانية، في بيان لها اليوم: "بدعوة من رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضياييف سيقوم رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي بزيارة رسمية إلى بلدنا".

وأشار البيان إلى أن الرئيسين سيبحثان آفاق التعاون بين البلدين، وسيتبدلان وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية الراهنة، من المتوقع اعتماد بيان مشترك والتوقيع على حزمة هامة من الوثائق الحكومية المشتركة في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية، وفي السياحة والعلوم والتعليم والثقافة والرياضة.

وقد بدأ الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم الخميس الماضي، جولة خارجية تشمل البحرين والصين وأوزبكستان.